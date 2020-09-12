قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) وتعافي حالات جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية اليوم السبت، ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).
وقالت المحافظة في تصريح نشرته على صفحتها على (فيسبوك): إن عدد الحالات المصابة بالفيروس لهذا اليوم (31) إصابة، بعد تسجيل ( 17) إصابة جديدة.
أعلنت محافظة قلقيلية اليوم السبت، ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).
وقالت المحافظة في تصريح نشرته على صفحتها على (فيسبوك): إن عدد الحالات المصابة بالفيروس لهذا اليوم (31) إصابة، بعد تسجيل ( 17) إصابة جديدة.
والإصابات الجديدة موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع 14، و"جيوس"، بواقع ثلاث إصابات.
كما أعلنت المحافظة تعافي 17 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 528 إصابة نشطة.
كما أعلنت المحافظة تعافي 17 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 528 إصابة نشطة.
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