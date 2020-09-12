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شؤون فلسطينية

داخلية غزة: تعليمات بمنع خروج الأطفال دون 16 عاماً من المنازل منعاً باتاً

داخلية غزة: تعليمات بمنع خروج الأطفال دون 16 عاماً من المنازل منعاً باتاً
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، أن وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، عقد مساء اليوم، اجتماعاً مع خلية الأزمة، ومحافظي الشرطة بالمحافظات؛ لتقييم الأوضاع الميدانية.

ووفق البزم في تصريحات له خلال بث مباشر عبر الإنترنت،  فإن أبو نعيم، وجّه تعليمات مشددة لقادة الأجهزة الأمنية والشرطية بإلزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وسنتخذ مزيداً من الإجراءات بحق المخالفين.

وقال: إن أكثر من 88% من الإصابات المسجلة بالفيروس، هي في محافظتي غزة والشمال، ولابد أن نتعامل بحساسية، وإدراك كامل لخطورة المرحلة، فيما وجه أبو نعيم تعليمات بمنع خروج الأطفال دون سن السادسة عشرة من المنازل منعاً باتاً، وندعو أولياء الأمور للتعاون في تنفيذ هذه التعليمات.

كما وجه البزم، نداءً، لكل من بلغ سن الـ 60 فما فوق لعدم الخروج من المنازل بشكل مطلق؛ حفاظاً على حياتهم.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم: إن هناك فهماً خاطئاً من قبل بعض المواطنين لإجراءات التخفيف المعلن عنها.

وأضاف، أن السلوك المتبع من قبل المواطنين في العودة للحياة بشكل طبيعي، ينطلي على خطورة كبيرة، داعياً جميع المواطنين لعدم التحرك في الشوارع إلا بحمل بطاقة الهوية الشخصية.

وتابع البزم: أنه خلال الأيام الماضية "وجدنا عدم التزام من قبل كثير من المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية أثناء تحركهم"، مشدداً على أن ارتداء الكمامة يجب أن يتحول إلى سلوك عام لدى المواطنين عند الاضطرار للتحرك.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، بغزة، إن عنوان المرحلة الحالية "مسؤولية الفرد"، ونهيئ أنفسنا للتعامل مع مرحلة طويلة، لن تتوقف خلال أيام أو أسابيع.

ولفت إلى أن إجراءات التخفيف، جاءت في هذه المرحلة لنساعد أبناء شعبنا على تلبية احتياجاتهم الأساسية، لكن دون أن تعود الأمور للحياة الطبيعية، مؤكداً أنه لا زالت كل مراكز التجمع، والمؤسسات الرسمية، والأسواق، والمتنزهات مغلقة.

وأكد البزم أنه اعتباراً من هذه الليلة، سنشدد من الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات في كافة محافظات قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "لن نقبل استمرار الوضع الحالي والاستهتار على ما هو عليه، وسنتخذ إجراءات بحق المخالفين".

وأضاف: لدينا ألفا منتسب جديد، نعمل على أخذهم خلال هذه الفترة، وبدأت إجراءات هيئة التنظيم والإدارة اليوم، في استيعاب ألف عنصر منهم.

وتابع البزم: ندرك صعوبة الظروف التي يعيشها شبابنا، وحجم الواقع الاقتصادي الصعب، لكننا نحرص على الانتساب وفق شروط محددة تناسب العمل الأمني والشرطي، ونتمنى تفهم هذا الأمر من قبل جيل التسعينيات.

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