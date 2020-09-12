مسؤول إسرائيلي: العلاقات مع البحرين بدأت منذ العام 2010

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو (كنيست) الإسرائيلي، أيوب قرا: إنه بدأت العلاقات الإسرائيلية البحرينية في عام 2010، وليست منذ أمس.



وأضاف قرا، الذي يعتبر من أقوى القيادات الليكودية في إسرائيل، "بدأت العلاقات مع البحرين، عندما تصرفت البحرين بسرية وجلبت إلى إسرائيل، الأميرة فاطمة بن خليفة للعلاج، والتي كانت في وضع صحي صعب، والتي أصبحت فيما بعد نقطة تحول مفصلية في العلاقات بين البلدين".