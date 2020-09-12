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شؤون فلسطينية

أبو هولي: المساعدات اليابانية ستعزز قدرة اللاجئين الفلسطينيين بمواجهة وباء (كورونا)

أبو هولي: المساعدات اليابانية ستعزز قدرة اللاجئين الفلسطينيين بمواجهة وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بدأت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية صباح اليوم بتوزيع معدات الوقاية الشخصية، وأجهزة طبية ومعقمات مقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) كمساعدة طارئة لمواجهة فيروس (كورونا) على المخيمات الفلسطينية في المحافظات الشمالية عبر لجانها الشعبية.

وأوضح في بيان صحفي صدر عنه اليوم السبت، أن المساعدات الطارئة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) للمخيمات الفلسطينية  تاتي في اطار استجابتها الطارئة لحماية ووقاية اللاجئين الفلسطينيين من الاصابة بفيروس (كورونا) أو الحد من تفشيه معرباً عن امله ان تحظى مخيمات قطاع غزة ولبنان وسوريا بمثل هذه المساعدة في ظل تفشي الوباء  فيها .

وأفاد أبو هولي بأن المساعدات اليابانية احتوت على 50.000 كمامة، و90.000 قفازات، و950 كمامة مع فلتر، و500 جهاز فحص الحرارة عن بعد، و150 جهاز فحص السكري (ديجيتال) مع شرائح الفحص، و200 جهاز فحص الضغط، و3000 سائل مطهر (ديتول)، و5000 صابون سائل لليدين، و4000 معقم لليدين .

واضاف ان مشروع تحسين المخيمات الممول من جايكا القائم على النهج الشمولي والتشاركي ساهم بشكل كبير في تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للمخيمات في ظل الحالة الطارئة التي تشهدها مع تفشي فيروس (كورونا).

ولفت الى ان المساعدات الطارئة المقدمة من "جايكا" تم اختيارها بطريقة شمولية وتشاركية من مجتمع اللاجئين في تحديدها كأولوية لمواجه وباء كورونا الذي بات يشكل خطراً يداهم المخيمات ويهدد ساكنيها من اللاجئين الفلسطينيين وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة .

وأشار إلى أهمية هذا الدعم في تمكين وتعزيز قدرة اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة وباء (كورونا)، والعمل وفقاً لما ورد في بروتوكولات منظمة الصحة العالمية والارشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للوقاية من الإصابة بكورونا .

وشكر د. ابو هولي الحكومة اليابانية والسفير الياباني لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماجوشي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على ما قدمته من مساعدات طارئة للمخيمات الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا معرباً عن أمله في استمرار الدعم الياباني في تقديم المشاريع ذات الأولوية التي تخدم شريحة اللاجئين وبناء قدراهم في المخيمات الفلسطينية .

واكد على حرص دائرة شؤون اللاجئين على تعزيز التنسيق المشترك مع "جايكا" وتقديم كافة التسهيلات والمساعدة لطواقمها داخل المخيمات.

ومن جهته اكد مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين ياسر ابو كشك ان المساعدات الطارئة المقدمة من جايكا ستصل جميع  المخيمات في المحافظات الشمالية  من خلال اللجان الشعبية التي ستتولى عملية توزيعها على كافة المؤسسات الفاعلة والناشطة داخل المخيمات بما يضمن شمولية الاستفادة منها من ابناء المخيمات بمختلف شرائحهم .

وشدد على ان دائرة شؤون اللاجئين بدأت بوضع مخرجات مشروع جايكا (تحسين المخيمات) موضع التنفيذ من خلال تطبيق النهج الشمولي والتشاركي في تحسين مستويات المعيشية لمخيمات اللاجئين على الأرض لمحاربة فيروس كورونا .

ولفت الى ان الدائرة بادرت منذ انتشار فيروس (كورونا) إلى إنشاء لجنة طوارئ في كل مخيم للاجئين وحاولت إدراج أصوات الفئات الضعيفة والمهمشة في اللجان مثل النساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة فيها ليكونوا شركاء فاعلين في مواجهة الجائحة .

  

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