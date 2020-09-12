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شؤون فلسطينية

اغلاق مبنى محافظة نابلس بعد اصابة أحد العاملين فيها

اغلاق مبنى محافظة نابلس بعد اصابة أحد العاملين فيها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، مساء اليوم السبت أنه تم تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) لأحد الموظفين في المحافظة.

وأوضح في بيان مقتضب، أنه تم أخذ قرار بإغلاق المحافظة غدًا الأحد حتى يتم تعقيم المؤسسة وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين المخالطين.

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