"الصحة" بغزة تكشف عن معايير إنهاء العزل الصحي لمرضى (كورونا) بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الا تكشف عن معايير إنهاء العزل الصحي لمرضى (كورونا) في القطاع.وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أولا: إن المرضى الذي لا تظهر عليهم أعراض المرض، وهو ليس من ذوي الضعف الشديد في المناعة، يكون إنهاء العزل الصحي له، بعد مرور 14 يوماً من تاريخ نتيجة الفحص.وشددت "الصحة" على أن، ثانيا: المصاب بدرجة بسيطة إلى متوسطة هو ليس من ذوي الضعف الشديد في المناعة، مشيرة إلى أنه يتم إنهاء العزل الصحي له، بعد مرور 14 يوماً كحد أدنى إما من تاريخ نتيجة الفحص، أو من تاريخ ظهور الأعراض (اعتماماً على التاريخ اللاحق منهما)، على أن تكون آخر ثلاثة أيام بلا أعراض.وأضافت: ثالثاً: المصاب بدرجة خطيرة أو حركة أو من ذوي الضعف الشديد في المناعة، يتم إنهاء عزله الصحي بعد مرور 24 يوماً كحد أدنى، إما من تاريخ نتيجة الفحص، أو من تاريخ ظهور الأعراض (اعتماداً على التاريخ اللاحق منهما)، وعلى أن تكون آخر ثلاثة أيام منها بدون أعراض.طالع المعايير