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وزير بحريني: الاتفاق مع إسرائيل خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

وزير بحريني: الاتفاق مع إسرائيل خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني إنه بإمكان شعوب المنطقة أن تتعايش مع بعض في بيئة من الرفاهية والاستقرار والأمن.

وأضاف في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) عربية: أننا "ماضون على الطريق السليم الذي يتيح الفرصة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام"، مشيراً إلى أن خطوة دولة الإمارات بشأن تعزيز السلام لاقت ترحيبا واسعا، يعكس مكانة الإمارات دوليا.

وثمن وزير الخارجية البحريني، مواقف الدول التي رحبت بخطوتنا الاستراتيجية المهمة، لافتاً إلى أن اتفاق السلام خطوة من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية، وفق تعبيره.

وشدد الزياني على أن "هدفنا هو ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة"، كما قال.

وكان الزياني تحدث مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وتبادلا التهاني حول إبرام اتفاق السلام، وناقشا تعزيز العلاقات في عدة مجالات من منطلق خدمة المصالح المشتركة لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، وفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت).

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