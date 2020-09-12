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"الخارجية": ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

"الخارجية": ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، بأن عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، وصل إلى 251. 

وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية، في صفوف الجاليات الفلسطينية، أن هناك 5943 إصابة، بعد ثلاث إصابات جديدة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 2010 حالة تعافٍ.

 وتم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوف الجالية في أمريكا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في دالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 3602 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 75 حالة.

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