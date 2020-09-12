عاجل

  • المغرب: تسجيل 29 وفاة بفيروس (كورونا) و2238 إصابة جديدة وشفاء 1673

عربي

117 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الاردن

117 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الاردن
رام الله - دنيا الوطن
سجلت في الأردن اليوم السبت، 117 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 113 حالة محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3062.

وتوزعت الاصابات وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على 76 حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها 33 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و43 حالة تحت الاستقصاء، و16 حالة في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و15 حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات في محافظة الكرك، مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان في محافظة إربد، مخالطتان لمصابين سابقين، وحالة واحدة في محافظة جرش، مخالطة لمصاب سابق، أما الحالات الخارجية الأربعة تعود إلى قادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وسجّلت حالة وفاة لامرأة في العقد السادس من عمرها في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 22 حالة.

كما أُعلن عن تسجيل 72 حالة شفاء جديدة، 14 منها في مستشفى الأمير حمزة، و55 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 في مستشفى الملكة علياء.

أخبار ذات صلة

وزير بحريني: الاتفاق مع إسرائيل خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

وزير بحريني: الاتفاق مع إسرائيل خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

نقابة الصحفيين التونسيين: اتفاق التطبيع البحريني مع الاحتلال ضرب للإجماع العرب

نقابة الصحفيين التونسيين: اتفاق التطبيع البحريني مع الاحتلال ضرب للإجماع العرب

الصحة السعودية: تراجع مستمر بوتيرة تفشي (كورونا) وحصيلة الإصابات تتخطى الـ325 ألفا

الصحة السعودية: تراجع مستمر بوتيرة تفشي (كورونا) وحصيلة الإصابات تتخطى الـ325 ألفا

القضاء المصري: المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي

القضاء المصري: المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي

قرقاش: مراجعة التوجه لا تعني تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف

قرقاش: مراجعة التوجه لا تعني تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف

مصر تُدشن المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحين ضد فيروس (كورونا)

مصر تُدشن المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحين ضد فيروس (كورونا)

الصحة الإماراتية تُسجل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الصحة الإماراتية تُسجل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

شاهد: انفجار في محطة للغاز جنوبي اليمن وأنباء عن قتلى وجرحى

شاهد: انفجار في محطة للغاز جنوبي اليمن وأنباء عن قتلى وجرحى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

"الخارجية": ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

إتلاف 60 كجم من سمك السردين في المحافظة الوسطى

إتلاف 60 كجم من سمك السردين في المحافظة الوسطى

قلقيلية: تعافي 36 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تعافي 36 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة

مستوطنون يُضرمون النيران في أراضي قرية مخماس شمال القدس

مستوطنون يُضرمون النيران في أراضي قرية مخماس شمال القدس

الخدمات الطبية تجري الفحوص الطبية للمتقدمين لوظيفة أفراد قوي الأمن

الخدمات الطبية تجري الفحوص الطبية للمتقدمين لوظيفة أفراد قوي الأمن

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً في 133 قضية

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً في 133 قضية

سلطة جودة البيئة: نتابع حرائق مصانع &#34;جيشوري&#34; الإسرائيلية

سلطة جودة البيئة: نتابع حرائق مصانع "جيشوري" الإسرائيلية

منوعات

وفاة عبد الرازق الشيمي &#34;فرعون&#34; أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة عبد الرازق الشيمي "فرعون" أشهر كومبارس في السينما المصرية

الظهور الأول لمنال سلامة بعد &#34;حادث العلمين&#34;

الظهور الأول لمنال سلامة بعد "حادث العلمين"

رانيا محمود ياسين: من يسأل عني للمصلحة لا قيمة له عندي

رانيا محمود ياسين: من يسأل عني للمصلحة لا قيمة له عندي

شيرين تمازح متابعيها بمناسبة اقتراب عيدها: &#34;بطلت أكبر بعد الـ39

شيرين تمازح متابعيها بمناسبة اقتراب عيدها: "بطلت أكبر بعد الـ39

ممثل يعلّق على نبأ وفاته: حزنت لهذا الرحيل المبكر

ممثل يعلّق على نبأ وفاته: حزنت لهذا الرحيل المبكر

هيفا وهبي هربت من منزلها بسبب حريق مرفأ بيروت.. اليكم التفاصيل

هيفا وهبي هربت من منزلها بسبب حريق مرفأ بيروت.. اليكم التفاصيل

بسمة وهبة تذهب لدكتور نفسي ففاجأها بعرض غير متوقع

بسمة وهبة تذهب لدكتور نفسي ففاجأها بعرض غير متوقع

شاهد: &#34;أمير كرارة&#34; يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

شاهد: "أمير كرارة" يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

عربي

نقابة الصحفيين التونسيين: اتفاق التطبيع البحريني مع الاحتلال ضرب للإجماع العرب

نقابة الصحفيين التونسيين: اتفاق التطبيع البحريني مع الاحتلال ضرب للإجماع العرب

117 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الاردن

117 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الاردن

الصحة السعودية: تراجع مستمر بوتيرة تفشي (كورونا) وحصيلة الإصابات تتخطى الـ325 ألفا

الصحة السعودية: تراجع مستمر بوتيرة تفشي (كورونا) وحصيلة الإصابات تتخطى الـ325 ألفا

القضاء المصري: المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي

القضاء المصري: المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي