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الصحة بغزة: نتواصل مع بعض المؤسسات المحلية لمعرفة إمكانية فحص المواطنين

الصحة بغزة: نتواصل مع بعض المؤسسات المحلية لمعرفة إمكانية فحص المواطنين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، مساء يوم السبت، عن آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا زالت هناك متابعة بشكل حثيث من قبل غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة.

وأكد القدرة أن الوزارة تعمل على أخذ مسحات عشوائية من بيت المواطنين للكشف عن الفيروس، مؤكدًا على أن إصابات (كورونا) في غزة لا زالت في إطار المتوقع.

وقال إنه يتم العمل على زيادة المسحات المخبرية من داخل المجتمع أو المستشفيات ومراكز الصحة، مشددًا على أن انخفاض وارتفاع منحنى الإصابات يعتمد على وعي المواطن والتزامه بإجراءات الوقاية.

وأوضح أن هناك متابعة حثيثة لكافة بؤر تفشي الفيروس خاصة في منطقتي غزة والشمال، مضيفًا أننا نشهد تراجعًا في الإصابات، حيث نمر اليوم في مرحلة الاستجابة والتكيف من الحالة الوبائية بقطاع غزة.

وأضاف أن القدرة المخبرية لدى الوزارة تصل إلى 2000 عملية فحص مخبري يومي، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على التواصل مع بعض المؤسسات المحلية لمعرفة إمكانية فحص المواطنين.

وأكد على أن انخفاض الإصابات يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن، موضحًا أنه تم بالأمس مغادرة 42 حالة من الطواقم الطبية وأسرهم من الحجر بعد شفائهم.

وأشار القدرة إلى أن فترة الحجر للحالات المصابة أو غيرها يحددها غرفة عمليات الطوارئ للصحة، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالات تعافٍ متزايدة من الفيروس كون معظم الإصابات طفيفة.

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