إسرائيل: الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على خطة مكافحة تفشي (كورونا)





وعلم أن هذه الخطة تنطوي على ثلاث مراحل، في المرحلة الاولى سيتم تعطيل نشاط جهاز التعليم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل حيث سيجري التعليم عن بعد قدر الإمكان، واعتباراً من يوم الجمعة المقبل في الساعة السادسة صباحًا سيدخل الإغلاق الشامل في كافة أنحاء إسرائيل حيز التنفيذ لمدة أسبوعين.





ولن يسمح لأي شخص خلال هذه الفترة بالابتعاد عن منزله لمسافة تزيد عن 500 متر، كما لن يتاح التجمهر بشكل عام وخاصة في الصلوات إلا لـ 20 شخصاً على الأكثر في الخلاء ولعشرة أشخاص داخل المباني، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وسيعطل العمل في القطاع الخاص باستثناء مشاريع تعتبر حيوية والمطاعم التي ستفرض على عملها قيود مشددة، أما القطاع العام فتقلّص نسبة نشاطاته بحيث سيبلغ عدد المستخدمين في هذه المرافق 30%.





وفي المرحلة الثانية التي ستستمر هي الأخرى لمدة أسبوعيْن سيتم تخفيف القيود بعض الشيء في حال انخفاض عدد الإصابات اليومي.





أما في المرحلة الثالثة فستعود الحياة إلى مسارها الطبيعي بالتوازي مع فرض القيود طبقا لخطة "الرمزور" التي اعدها منسق مكافحة (كورونا)، روني غامزو.





ويشار إلى أن الانتقال من مرحلة الى أخرى سيتم بناء على التطورات التي ستشهدها الصورة الوبائية.

رام الله - دنيا الوطنانتهت وزارة الصحة في إسرائيل، من وضع اللمسات الأخيرة على الخطة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)، والمقرر التصويت عليها غداً، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.