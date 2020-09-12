شاهد: السفير فلسطيني بالبحرين يغادر المنامة بعد استدعائه احتجاجاً على اتفاق التطبيع





وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الجمعة، التوصل لاتفاق تطبيعي بين إسرائيل والبحرين، وذلك بعد نحو 40 يوماً من اتفاق مماثل بين الإمارات وإسرائيل.





وأدنت منظمة التحرير وجميع الفصائل الفلسطينية، الاتفاق البحريني الإسرائيلي، ووصفته بأنه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني.











رام الله - دنيا الوطنغادر السفير الفلسطيني لدى البحرين، خالد عارف مساء اليوم السبت، المنامة، بعد استدعائه من قبل وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، احتجاجا على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين.