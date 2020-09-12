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"الاتصالات" بغزة تعلن آلية صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتضررة من (كورونا)

"الاتصالات" بغزة تعلن آلية صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتضررة من (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتضررة من فيروس (كورونا) اعتباراً من يومي الأحد والاثنين الموافق 13/14 - 09 - 2020، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

وسيتم استلام المنحة من كافة مكاتب البريد، بالإضافة إلى معارض موزعي الاتصالات المنتشرة في كافة مدن القطاع.

وأعلنت الوزراة أنه بإمكان المستفيد معرفة الموعد والمكان المخصص لاستلام المنحة من خلال الرابط الالكتروني الخاص بذلك يرجى الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً

2. التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف

3. احضار قلم شخصي للتوقيع.

4. ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.

5. تعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول للاماكن المخصصة للصرف.

6. على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.

7. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد. ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان).

8. يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

9. الصرف لأصحاب الوكالات سيكون من مكاتب البريد فقط وطيلة أيام الصرف حسب التاريخ المحدد لكل مستفيد.

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