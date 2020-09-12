حزب إسرائيلي يدعو لكشف النقاب عن تفاصيل اتفاقيتي السلام مع البحرين والإمارات





وأكد في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن إسرائيل دولة ديمقراطية، ولذلك يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التصرف بشفافية بهذا الشأن.





ووصف رئيس (ميرتس)، إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دول في الخليج بخطوة إيجابية ومثمرة، مشدداً مع ذلك على وجوب إحلال السلام مع الفلسطينيين، باعتباره السلام الحقيقي الذي سينهي الصراع العربي – الإسرائيلي.



وبدوره نشر عضو (كنيست)، وزير الجيش الأسبق، موشيه يعلون، تغريدة له على (تويتر)، صباح يوم أمس الجمعة، ينتقد فيها نتنياهو على توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.



وقال أنه طلب إجراء مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ (كنيست) حول اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات، لكن لم يحدث ذلك بعد.



وأوضح أن نتنياهو، سيذهب إلى البيت الأبيض الثلاثاء المقبل لتوقيع اتفاق سلام مع الإمارات دون تمريره على (كنيست)، ولا حتى على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ولا حتى على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، ووصف يعون هذا الأمر بــ "الديكتاتورية".





وسيقام حفل التوقيع على اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات الثلاثاء في 15 من أيلول/ سبتمبر في البيت الأبيض بواشنطن.

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس حزب (ميرتس) في إسرائيل، نيتسان هوروفيتس الى كشف النقاب عن تفاصيل اتفاقيتي السلام مع البحرين ومع دولة الامارات، وطرحهما على (كنيست) للتصويت عليهما.