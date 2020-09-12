النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً في 133 قضية



ومن بينها تسع قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، بالإضافة إلى قضيتين تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.



وأيضاً من بين القضايا، 74 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، كما عمدت إلى توقيف 16 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة، بفتح تحقيق في 133 قضية منها، 48 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.