الجيش الإسرائيلي يكشف عن منظومة رقمية جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تطوير منظومة جديدة تسمح للقادة برؤية ومشاركة موقع القوات والعدو في أي لحظة عن طريق شاشة تعمل باللمس.



وبحسب أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع (واللا)، فإن "منظومة الجيش الرقمي 750" الجديدة تسمح للقادة بتدفق المعلومات من مقر وزارة الجيش "الكرياه" حتى آخر جندي في الميدان بضغطة زر.



وأضاف: "جرى تطوير هذه المنظومة بناء على استخلاصات حرب "الجرف الصامد" 2014 على غزة. ويخشى الجيش تأخر المنظومة؛ بسبب نقص الميزانية وعدم إقرارها بعد".