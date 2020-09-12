أعضاء قيادة المناطق التنظيمية غير المفرغين بغزة يناشدون الرئيس عباس بانصافهم

رام الله - دنيا الوطنوجه أعضاء قيادة المناطق التنظيمة في الاقاليم الجنوبية لحركة فتح الغير مفرغين على مؤسسات الدولة الفلسطينية مناشدة وصرخة عاجلة الى الرئيس محمود عباس، مطالبين بانصافهم وتفريغهم واعطائهم حقوقهم الوظيفية بالتفريغ أسوة باخوانهم ورفاق دربهم في المحافظات الشمالية كما أقرها المؤتمر السابع لحركة فتح.وطالب أعضاء وقيادة المناطق في مناشدتهم الرئيس بأن ينظر الى قضيتهم وان يرفع عنهم ظلم السنين الذي تحملوه طيلة السنوات الماضية.وفي رسائل مصورة لقيادة وأعضاء المناطق وجهت الى فخامة الرئيس محمود عباس قالوا أنهم تحملوا ما لا يتحمله الجبال من أجل حركة فتح ومن أجل حماية الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس فهم حافظوا على ودافعوا بكل ما أوتي لهم من قوة عن حركتهم فتح وعن الشرعية و صمدوا في وجه الظلم و رفضوا كل المغريات من أجل فتح و قيادتها و شرعيتها.وقال الأعضاء: "سيادة الرئيس نحن أبناؤك و ابناء الفتح نناشدك اليوم بأن تنظر الينا فنحن منا الخريج ومنا من معه اعلى الشهادات لا نملك قوت يومنا ورغم ذلك نؤدى دورنا ونقوم بكل المهام التنظيمة الموكلة لنا بل ندفع من جيبونا متحملين الجوع وأعباء الدنيا من أجل الحفاظ على حركة فتح و شرعيتها المتمثلة بكم".وأضاف الأعضاء: "نحن أبنائك و جنودك في قطاع غزة وسنخوض البحر معك من أجل حركة فتح ومن أجل قضيتنا الوطنية العادلة وسنتصدى معك لكل المؤمرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية ولن نتخلى و لن ندخر جهدا في ذلك و نتمنى منكم النظر الينا وإلى قضيتنا وكلنا ثقة بك بانصافنا قريبًا".