الصحة السعودية: تراجع مستمر بوتيرة تفشي (كورونا) وحصيلة الإصابات تتخطى الـ325 ألفا

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت السلطات الصحية في السعودية، لليوم الثاني على التوالي، أقل من 700 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة، أي أدنى حصيلة منذ منتصف نيسان/ أبريل.



وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات الفيروس التاجي الذي يسبب مرض (كوفيد-19)، عن رصد 643 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 687 إصابة أمس، أي أدنى حصيلة منذ 15 نيسان/ أبريل عندما تم تسجيل 518 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في المملكة خلال آخر 24 ساعة بواقع 27 حالة وفاة، مقابل 24 وفاة في كل من اليومين السابقين.



وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في السعودية حتى اليوم 325050 بما في ذلك 4240 حالة وفاة و18974 حالة نشطة منها 1343 مريضا في حالة حرجة.



وتماثل 903 مرضى للشفاء من (كوفيد-19) منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 301836 شخصا.