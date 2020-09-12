فصائل منظمة التحرير في لبنان: على الشعوب العربية النهوض والدفاع عن فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، إنه آن الأوان للشعوب العربية والاسلامية لتنهض وتدافع عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضيتها المركزية، وان تتصدى لمسلسل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأضافت قيادة الفصائل في بيان لها، اليوم السبت، ان الرئيس ترمب مصمم على مواصلة حربه وعدوانه على شعبنا وحقوقه المشروعة، مضيفة ان الاتفاق البحريني الإسرائيلي استمرار لسياسية الضغط والترهيب على القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، خاصة بعد أن اتخذت قرارها بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والإدارة الأميركية، ردا على "صفقة القرن".



ورأت بالاتفاق الإماراتي البحريني الإسرائيلي، معالم ومؤشرات واضحة تظهر سعي الإدارة الأميركية لتشكيل حلف ومحور في منطقة الشرق الاوسط، يكون فيه الاحتلال رأس حربه، على حساب القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا.



وأكدت قيادة فصائل المنظمة في لبنان أن الرد الفلسطيني الأمثل على اتفاقيات التطبيع الإماراتية والبحرينية، وما يمكن أن يتلوها من خطوات تطبيعية، يتمثل بالإسراع في ترجمة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية، وطي صفحة الانقسام، واستعادة الوحدة، وإعادة توحيد جناحي الوطن، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا.