شؤون فلسطينية

معروف: البدء بأخذ عينات عشوائية من داخل المجتمع لكسر سلسلة العدوى

معروف: البدء بأخذ عينات عشوائية من داخل المجتمع لكسر سلسلة العدوى
رام الله - دنيا الوطن
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن طواقم وزارة الصحة والجهات المختصة بقطاع غزة، تعمل على  كسر سلسلة انتقال العدوى من خلال منع انتشارها خارج البؤر.

وأشار معروف خلال مداخلة مع (قناة الأقصى) اليوم السبت، إلى البدء بأخذ عينات عشوائية من داحل المجتمع، سعيا لكسر سلسلة العدوى، مشددا على أنه في حال اكتشاف بؤر جديدة لتفشي الفيروس سيتم التعامل معها مباشرة.

وأوضح أن تخفيف الإجراءات بشكل كبير سيحدث عند تطويق تفشي الفيروس، مبينا أن  تسهيل الحركة في بعض المناطق مرتبط بحالة الوضع الوبائي في كل منطقة.

ودعا معروف المواطنين للقيام بإجراءات السلامة وعلى رأسها الكمامة والتباعد وتقييد الحركة، معتبرا أن حالة الوعي المطلوبة من المواطنين، هي سبب كبير في نجاح الجهود لمواجهة الجائحة.

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