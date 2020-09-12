اشتية يترأس اجتماعًا لقادة المؤسسة الأمنية

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

ترأس رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، حيث اطلع على اخر المستجدات والتطورات الأمنية في كافة المحافظات.



وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود المؤسسة الأمنية في حفظ النظام والسلم الأهلي، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خاصة في ظل جائحة (كورونا)، وفي ظل ما تفرضه التحديات المستجدة في المنطقة وما يترتب على ذلك من إجراءات لمواجهة أي خطر يتعرض له مشروعنا الوطني.



وقال اشتية: "ان ما يهمنا هو تعزيز صمود أبناء شعبنا من خلال التناغم والتعاون بين جميع المؤسسات الرسمية والتنظيمية والمدنية والشعبية".