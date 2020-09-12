الشرطة تفض 10حفلات زفاف وتغلق ثلاث صالات



وأهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا والسلامة العامة.



رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة والأجهزة الأمنية، مساء أمس الجمعة، 10 حفلات زفاف وأغلقت ثلاث صالات افراح، وحررت ثلاث مخالفات بحقهم وقبضت على شخصين من أصحاب هذه الصالات لرفضهم التعاون مع قوة الشرطة بإغلاق الصالات في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات وصلت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفاف بعضها في صالات أفراح، على الفور تحركت قوة من الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية إلى مكان تنظيمها وقامت بفض 10 حفلات زفاف وأغلقت 3 صالات أفراح وحررت 3 مخالفات لأصحاب هذه الصالات وألقت القبض على شخصين من أصحابها لرفضهم التعاون مع القوة بالالتزام بقرارات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات والأعراس لحصر انتشار فيروس كورونا في محافظات الوطن .