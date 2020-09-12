اشتية: نسجل للتاريخ إدانتنا للتطبيع البحريني مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "نسجل للتاريخ إدانتنا للتطبيع البحريني مع إسرائيل، لاحقة بذلك للخطوة الإماراتية المدانة والتي هي خرق فاضح للموقف العربي الرسمي والشعبي".



وأوضح اشتية، في تصريح له، مساء اليوم السبت، أن تسديد مثل هذه الضربة للعمود الفقري العربي، والعمل العربي المشترك، ما هو إلا خدمة لدولة الاستعمال إسرائيل وحاميتها، وهو وضع للحسابات الضيقة قصيرة المدى مع الإدارة الأمريكية، فوق اعتبارات القضايا الاستراتيجية، على حساب أماني الأمة العربية والإسلامية والحقوق الفلسطينية، وشرعنة للاحتلال والاستيطان والعدوان المتكرر على الأقصى.



وقال اشتية: "الإدارة الأمريكية كما فشلت بجعلنا نستسلم عبر إجراءاتها، فهي واهمة أنّ هذه الاتفاقيات ستؤدي لإنهاء القضية"، مضيفا: "وبينما نحن منفتحون على العالم، وعلى أي جهد دولي حقيقي للتسوية وإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرارات الدولي وحق العودة، فإنّ صمودنا ومقاومتنا ضد الاحتلال وضد محاولات إنهاء شعبنا وقضيتنا بلا حدود، وإننا لقادرون على البقاء".



وحيا اشتية، الأصوات البحرينية الحرة المعارضة للاتفاق التطبيعي مع دولة الاحتلال، مؤكدا أن الجميع على ثقة بأن فلسطين وقضيتها العادلة تعشعش في قلوب كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم الحرة.



وتساءل اشتية بقوله: "اين سيكون الموقف العربي المطبع مع اسرائيل بحجة التهديد الايراني إذا ما قامت الادارة الامريكية القادمة بتفعيل الاتفاق مع ايران".