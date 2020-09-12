شؤون فلسطينية

زيارة يوقع إعادة تأهيل البرج الإيطالي في غزة ب 3 مليون يورو

زيارة يوقع إعادة تأهيل البرج الإيطالي في غزة ب 3 مليون يورو
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة اليوم، مع ائتلاف شركة الشياح وشركة الغد الجديد، عقد لإعادة تأهيل مبنى البرج الإيطالي في قطاع غزة، بتمويل من الحكومة الايطالية بقيمة تعاقدية وصلت إلى 3 مليون و200 ألف يورو.

وقال زيارة:" إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الهامة، الذي سيستفيد منه شريحة واسعة من المواطنين، وإن اعادة تأهيله بعد هدمه في حرب عام 2014 من قبل الاحتلال، يشكل رسالة للكيان بأهمية وجودنا، ودعم لصمودنا وصمود المواطنين وتثبيتهم.

وأضاف، نشكر الحكومة الايطالية على دعمها السخي، ونأمل أن نستمر في إعادة بناء كل ما دمره الاحتلال في غزة، وإعادة البنية التحتية للقطاع للأفضل.

يذكر أن هذا المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء، وهي البرج السكني بواقع 48 وحدة سكنية، ومحال تجارية ومكاتب، والمجمع التجاري بواقع ثلاثة طوابق منها محلات تجارية ومكاتب، وجزء يتعلق بهدم وإزالة.




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