القضاء المصري: المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي

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رام الله - دنيا الوطن

حكم القضاء المصري، اليوم السبت، على القادة في جماعة (الإخوان المسلمين)، وهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد.



ويشمل الحكم بالمؤبد لتسعة متهمين آخرين من الجماعة، في إعادة المحاكمة في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



تتعلق القضية بأعمال عنف شهدتها محافظة بور سعيد في شهر أغسطس 2013 حيث نسب الادعاء العام للمتهمين الارتباط بهذه الأحداث والتحريض عليها بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث وقعت خسائر كبيرة في الأرواح.



