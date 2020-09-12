شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: 38 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

حصاد الأسبوع: 38 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات عدة في الضفة والقدس ضمن 38 نقطة مواجهة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ومفرقعات نارية في عدة مواقع، وأصيب خلالها عشرات المواطنين وعدد من المستوطنين بإصابات متفرقة.

ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم بقلقيلية إثر قمع المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، ومواجهات أخرى على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وباب الزاوية وحلحول وبيرين في الخليل، وحاجز برطعة في جنين، وحارس في سلفيت، ومردا في نابلس، وذلك ضمن مواجهات متفرقة في 8 مناطق، أصيب خلالها عدة مواطنين منهم أربعة بالرصاص المعدني وآخر بإصابة قنبلة غاز، إلى جانب عدد من الإصابات بالاختناق بالغاز السام.

ويوم الخميس، تم إحصاء 7 مواجهات، اندلعت في حلحول بالخليل، وبير زيت ووادي الحرامية ورأس كركر في رام الله، وزبوبا في جنين، ودير استيا في سلفيت، وأزالت قوات الاحتلال بؤرة استيطانية في سنجل برام الله.

وأحصي يوم الأربعاء 4 نقاط مواجهة، حيث اندلعت مواجهات في بلدة حزما بضواحي القدس، وسعير ومحيط المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وشهد منتصف الأسبوع، 3 نقاط مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال، في مخيم العروب بالخليل، وبرقة بنابلس، وعزون في قلقيلية.

وأحصي يوم الإثنين 8 نقاط مواجهة، حيث اندلعت مواجهات في العيسوية والعيزرية في القدس المحتلة وضواحيها، وكفر مالك والمغير والمزرعة الغربية وسلواد في رام الله، وتقوع في بيت لحم وعزون في قلقيلية وأزالت سلطات الاحتلال بؤرة استيطان في كفر مالك برام الله، وأصيب ثلاثة مستوطنين بجراح متوسطة خلال المواجهات المندلعة في البلدة.

ويوم الأحد، اندلعت مواجهات في مخيم العروب والمسجد الإبراهيمي، ومستوطنة أرئيل في سلفيت وحوارة في نابلس، وذلك ضمن 4 نقاط مواجهة في القدس والضفة الغربية، واعتقل شابين قرب مستوطنة أرئيل والمسجد الإبراهيمي بذريعة حيازة سكين ومحاولة تنفيذ عملية طعن.

أما يوم السبت، فقد اندلعت 4 نقاط مواجهة، في كل من البلدة القديمة ومستوطنة في الخليل، ومستوطنة عوفرا والمزرعة الشرقية في رام الله، وحوارة في نابلس، وأصيب خلالها ثلاثة مستوطنين في الخليل ورام الله.

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