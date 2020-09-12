مسؤول إسرائيلي: الحملة العسكرية في قطاع غزة لن تغير الواقع

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رام الله - دنيا الوطن

اكد هرتسي هليفي، قائد المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحملة العسكرية في قطاع غزة، لن تغير من الواقع، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية.



تصريحات هليفي، جاءت خلال مشاركته في بدء احتلافات رأس السنة العبرية، اليوم السبت، مؤكداً أن جسر التغيير، سيكون من خلال التطوير الاقتصادي في قطاع غزة.



ويشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق تهدئة قبل عدة أيام، بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الاسرائيلي، بوساطة من السفير القطري محمد العمادي، وذلك بعد جولة من التوتر، تخللها قصف طائرات الاحتلال، عدة مناطق في القطاع.