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الصحة الإماراتية تُسجل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة

الصحة الإماراتية تُسجل أعلى حصيلة للإصابات بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، عن تسجيل 1007 إصابات بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يشكل أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة: إنها أجرت 95287 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، ما أدى لاكتشاف 1007 إصابات جديدة  بالفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 521 شخصاً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في الإمارات منذ بدء تفشي الوباء إلى 78849 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 399 حالة حتى الآن.

وبحسب زارة الصحة الإماراتية، بلغ عدد المتعافين من المرض 68983 شخصاً.

وسجلت الإمارات أكبر حصيلة يومية للإصابات، بلغت 994 حالة في أيار/ مايو الماضي، لكن الأعداد عادت للارتفاع، بعدما بلغت مستوى 164 إصابة في الثالث من آب/ أغسطس المنقضي.

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