شاهد: انفجار في محطة للغاز جنوبي اليمن وأنباء عن قتلى وجرحى











رام الله - دنيا الوطنهز انفجار هائل محطة للغاز بمنطقة باتيس حبيل البرق بمحافظة أبين جنوبي اليمن، وقد تحدثت الأنباء الأولية عن سقوط قتلى وحرجى.وبحسب المعلومات الأولية وقع الانفجار نتيجة لاحتراق محطة لتعبئة الغاز المسال في باتيس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة أشخاص ما بين قتيل وجريح جراء الانفجار.ووثق ناشطون لحظات انفجار المحطة القريبة من مصنع باتيس للأسمنت.