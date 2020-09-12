الصحة: ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بالضفة الغربية وقطاع غزة، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بفلسطين، بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.



وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي لها، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة (88 عاماً) من الفوار بمحافظة الخليل ومواطنة (79 عاماً) من حلحول، ومواطن (75 عاماً) من برقين بمحافظة جنين، ومواطن (79 عاماً) من دير غسانة بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (73 عاماً)، ومواطن (51 عاماً) من قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (85)، محافظة نابلس (119)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (53)، محافظة رام الله والبيرة (72)، جنين (21)، أريحا والأغوار (19)، طوباس (9)، سلفيت (13)، طولكرم (54)، قطاع غزة (88)، ضواحي القدس (58)، فيما لم ترد معطيات جديدة حول الحالة الوبائية في مدينة القدس.



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة بيت لحم (145)، محافظة سلفيت (4)، و(42) حالة في قطاع غزة.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 36 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.