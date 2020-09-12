الأوقاف بغزة: فتح المساجد بالقطاع يأتي ضمن ثلاثة محددات

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خاص دنيا الوطن

أكد عادل الهور، الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أن إعادة فتح المساجد في القطاع، يأتي ضمن ثلاثة محددات.



وأوضح الهور في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن المحدد الأول: يتمثل في اتجاه الحكومة بغزة للذهاب للتعايش مع فيروس (كورونا) والإعلان عن ذلك بشكل رسمي.



وأشار إلى أن المحدد الثاني: تحديد وبيان بؤر الفيروس وخارطته الوبائية، أما المحدد الثالث: فيتمثل في مدى وعي والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، التي وضعتها الحكومة بغزة.



وكانت الجهات الرسمية في قطاع غزة، قد اتخذت عدة إجراءات وقائية، بعد تفشي وانتشار فيروس (كورونا) المستجد في القطاع، من ضمنها إغلاق المساجد حتى إشعار آخر.