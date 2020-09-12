أبو سيف: التطبيع العربي هزيمة للعرب





وقال إن المحزن، هو كيف يمتهن البعض إهانة نفسه وكرامته، ويقبل أن يكون تابعاً للقاتل الذي قتل إخوته، إن نضال الشعوب العربية من أجل فلسطين، كان موضع فخر للشعب الفلسطيني، كما كانت اسهامات شعبنا في بناء الكثير من تلك الدول، موضع تقدير دائماً، ولا يمكن لمن رهن كرامته لخدمة أجندة الاحتلال وواشنطن أن يمثل حقيقة الشعوب العربية.



وأكد أبو سيف، إن إعادة التشبيك مع القوى العربية الحرة، ضرورة من أجل صون الجبهة العربية الداخلية المناهضة لمشاريع التطبيع، وتضييع الحق العربي، يكون أساسها تمكين الجبهة الثقافية العربية، والموقف الشعبي الرافض لحالة التراخي العربية، والعناق الحار مع القاتل.

وأكد انه يمكن لتل أبيب، أن تحظي بعلاقات مع كل دول العالم، ويمكن لنشيدها العنصري، أن يعزف في كل العواصم العربية، لكن طفلاً في مخيم من مخيمات اللاجئين، لن يتوقف عن الترديد أن البلاد لنا، وأن فلسطين لأصحابها.