أبو سيف: التطبيع العربي هزيمة للعرب
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبوسيف: إن هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال، هي هزيمة لهم، وأن هذا لا يمس بأي حال الحق الفلسطيني، الذي هو ملك للفلسطينيين أنفسهم، وهم حراسه وحاموه.
قال وزير الثقافة، الدكتور عاطف أبوسيف: إن هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال، هي هزيمة لهم، وأن هذا لا يمس بأي حال الحق الفلسطيني، الذي هو ملك للفلسطينيين أنفسهم، وهم حراسه وحاموه.
وأكد انه يمكن لتل أبيب، أن تحظي بعلاقات مع كل دول العالم، ويمكن لنشيدها العنصري، أن يعزف في كل العواصم العربية، لكن طفلاً في مخيم من مخيمات اللاجئين، لن يتوقف عن الترديد أن البلاد لنا، وأن فلسطين لأصحابها.
وأكد أبو سيف، إن إعادة التشبيك مع القوى العربية الحرة، ضرورة من أجل صون الجبهة العربية الداخلية المناهضة لمشاريع التطبيع، وتضييع الحق العربي، يكون أساسها تمكين الجبهة الثقافية العربية، والموقف الشعبي الرافض لحالة التراخي العربية، والعناق الحار مع القاتل.
وقال إن المحزن، هو كيف يمتهن البعض إهانة نفسه وكرامته، ويقبل أن يكون تابعاً للقاتل الذي قتل إخوته، إن نضال الشعوب العربية من أجل فلسطين، كان موضع فخر للشعب الفلسطيني، كما كانت اسهامات شعبنا في بناء الكثير من تلك الدول، موضع تقدير دائماً، ولا يمكن لمن رهن كرامته لخدمة أجندة الاحتلال وواشنطن أن يمثل حقيقة الشعوب العربية.
وأكد أبو سيف، إن إعادة التشبيك مع القوى العربية الحرة، ضرورة من أجل صون الجبهة العربية الداخلية المناهضة لمشاريع التطبيع، وتضييع الحق العربي، يكون أساسها تمكين الجبهة الثقافية العربية، والموقف الشعبي الرافض لحالة التراخي العربية، والعناق الحار مع القاتل.
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