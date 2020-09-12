محافظ جنين: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين، اليوم السبت، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشار الرجوب في تصريح له نشر على صفحة محافظة جنين في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة في المحافظة، ارتفعت إلى 128 حالة، موزعة على تجمعات المحافظة، منوهاً إلى أن جميعها قيد الحجر المنزلي، باستثناء حالتين في المستشفى العسكري.



إلى ذلك، أصدر الرجوب، قراراً بإغلاق قرية الفندقومية لمدة 48 ساعة، تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، وذلك لتمكين فرق الطب الوقائي من إجراء الفحوص اللازمة، وتتبع الخريطة الوبائية، بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس (كورونا) في القرية، وستقوم الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع المجلس القروي، بتطبيق مقتضيات هذا القرار، لما فيه صالح وسلامة أبناء القرية.