بينهم الإمارات والبحرين.. عريقات يُثمن مواقف الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، مواقف الشعوب العربية، بما فيها الإمارات والبحرين، الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال.



وقال عريقات في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت: "إن ما يحدث من اتفاقات بين إسرائيل، وبعض الدول العربية، ليس تطبيعاً أو معاهدة سلام، وإنما فكرة زرعتها الولايات المتحدة، بوجوب خلق تحالف مع إسرائيل لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة".



وأضاف: "إذا كانت منظومة الأمن القومي العربي وحمايته، ستعتمد على إسرائيل فهو أمر في غاية الغرابة، لأن إسرائيل لطالما وقفت مع دول في حروبها ضد العرب، إضافة إلى أن المعاهدة الأميركية الإسرائيلية، تنص على أن تكون إسرائيل أقوى من العرب مجتمعين او منفردين".



وتابع عريقات: "إن هذا التطبيع المجاني مستغرب، إذ يأتي من خلال كوشنير، وهو خليط من الجهالة وصهيوني متطرف، يؤمن بأن أرض إسرائيل التاريخية من النهر إلى البحر، ويلزم الأنظمة العربية بمعاهدة سلام، وهم لا يقاتلون إسرائيل، وأن من يصارعها هو الشعب الفلسطيني الصابر المثابر بشهدائه وجرحاه وأسراه وبيوته التي تهدم وأرضه المحاصرة في غزة".



وشدد على أن المطلوب هو تجفيف مستنقع الاحتلال، كما نصت مبادرة السلام العربية، أما التطبيع قبل ذلك فهو القبول أن تكون القدس والأقصى والقيامة، تحت السيادة الإسرائيلية، وهو ما نصت عليه (صفقة القرن)، وهذا يمثل خيانة عظمى.



وحول ما جرى في اجتماع وزراء الخارجية العرب، بين عريقات أن الجامعة العربية، أقرت جميع القرارات إلا قرار إدانة من يخرج عن مبادرة السلام العربية، الذي اعترضت عليه بعض الدول فأسقطته فلسطين، حتى لا يذهب أحد لواشنطن، للمشاركة بآفاق التطبيع وتأييده، ويقول إنه ذهب بغطاء عربي أو فلسطيني.



وأكد عريقات وجوب إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى.



وأشار إلى أن القيادة الآن في ورشة عمل مفتوحة، من خلال اللجان، التي تم إقرارها في اجتماع الأمناء، وسيتم تقديم كل ما تم الاتفاق عليه، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وتعزيز صمود أبناء شعبنا، وتلبية احتياجاتهم في كل مكان.