شؤون فلسطينية

بينهم الإمارات والبحرين.. عريقات يُثمن مواقف الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال

بينهم الإمارات والبحرين.. عريقات يُثمن مواقف الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ثمن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، مواقف الشعوب العربية، بما فيها الإمارات والبحرين، الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال.

وقال عريقات في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت: "إن ما يحدث من اتفاقات بين إسرائيل، وبعض الدول العربية، ليس تطبيعاً أو معاهدة سلام، وإنما فكرة زرعتها الولايات المتحدة، بوجوب خلق تحالف مع إسرائيل لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة".

وأضاف: "إذا كانت منظومة الأمن القومي العربي وحمايته، ستعتمد على إسرائيل فهو أمر في غاية الغرابة، لأن إسرائيل لطالما وقفت مع دول في حروبها ضد العرب، إضافة إلى أن المعاهدة الأميركية الإسرائيلية، تنص على أن تكون إسرائيل أقوى من العرب مجتمعين او منفردين".

وتابع عريقات: "إن هذا التطبيع المجاني مستغرب، إذ يأتي من خلال كوشنير، وهو خليط من الجهالة وصهيوني متطرف، يؤمن بأن أرض إسرائيل التاريخية من النهر إلى البحر، ويلزم الأنظمة العربية بمعاهدة سلام، وهم لا يقاتلون إسرائيل، وأن من يصارعها هو الشعب الفلسطيني الصابر المثابر بشهدائه وجرحاه وأسراه وبيوته التي تهدم وأرضه المحاصرة في غزة".

وشدد على أن المطلوب هو تجفيف مستنقع الاحتلال، كما نصت مبادرة السلام العربية، أما التطبيع قبل ذلك فهو القبول أن تكون القدس والأقصى والقيامة، تحت السيادة الإسرائيلية، وهو ما نصت عليه (صفقة القرن)، وهذا يمثل خيانة عظمى.

وحول ما جرى في اجتماع وزراء الخارجية العرب، بين عريقات أن الجامعة العربية، أقرت جميع القرارات إلا قرار إدانة من يخرج عن مبادرة السلام العربية، الذي اعترضت عليه بعض الدول فأسقطته فلسطين، حتى لا يذهب أحد لواشنطن، للمشاركة بآفاق التطبيع وتأييده، ويقول إنه ذهب بغطاء عربي أو فلسطيني.

وأكد عريقات وجوب إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى. 

وأشار إلى أن القيادة الآن في ورشة عمل مفتوحة، من خلال اللجان، التي تم إقرارها في اجتماع الأمناء، وسيتم تقديم كل ما تم الاتفاق عليه، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وتعزيز صمود أبناء شعبنا، وتلبية احتياجاتهم في كل مكان.

أخبار ذات صلة

نقيب المحامين: تطبيع البحرين انتكاسة للقانون والشرعية الدولية يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

نقيب المحامين: تطبيع البحرين انتكاسة للقانون والشرعية الدولية يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

الصحة: ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وقطاع غزة

الصحة: ست وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وقطاع غزة

الأوقاف بغزة: فتح المساجد بالقطاع يأتي ضمن ثلاثة محددات

الأوقاف بغزة: فتح المساجد بالقطاع يأتي ضمن ثلاثة محددات

أبو سيف: التطبيع العربي هزيمة للعرب

أبو سيف: التطبيع العربي هزيمة للعرب

شاهر سعد: نُطالب بتوفير شبكة دعم وإسناد للعمال المتضررين من (كورونا) بغزة

شاهر سعد: نُطالب بتوفير شبكة دعم وإسناد للعمال المتضررين من (كورونا) بغزة

محافظ جنين: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

محافظ جنين: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

الخضري: أقصر الطرق لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة حصول شعبنا الفلسطيني على حقوقه المشروعة

الخضري: أقصر الطرق لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة حصول شعبنا الفلسطيني على حقوقه المشروعة

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

نقيب المحامين: تطبيع البحرين انتكاسة للقانون والشرعية الدولية يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

نقيب المحامين: تطبيع البحرين انتكاسة للقانون والشرعية الدولية يهدف لتصفية القضية الفلسطينية

أبو سيف: التطبيع العربي هزيمة للعرب

أبو سيف: التطبيع العربي هزيمة للعرب

شاهر سعد: نُطالب بتوفير شبكة دعم وإسناد للعمال المتضررين من (كورونا) بغزة

شاهر سعد: نُطالب بتوفير شبكة دعم وإسناد للعمال المتضررين من (كورونا) بغزة

بينهم الإمارات والبحرين.. عريقات يُثمن مواقف الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال

بينهم الإمارات والبحرين.. عريقات يُثمن مواقف الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع دولة الاحتلال

الخضري: أقصر الطرق لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة حصول شعبنا الفلسطيني على حقوقه المشروعة

الخضري: أقصر الطرق لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة حصول شعبنا الفلسطيني على حقوقه المشروعة

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني

المجلس الوطني: اتفاق البحرين مع إسرائيل خروج على قرارات الإجماع العربي والإسلامي

المجلس الوطني: اتفاق البحرين مع إسرائيل خروج على قرارات الإجماع العربي والإسلامي

انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

منوعات

شيرين تمازح متابعيها بمناسبة اقتراب عيدها: &#34;بطلت أكبر بعد الـ39

شيرين تمازح متابعيها بمناسبة اقتراب عيدها: "بطلت أكبر بعد الـ39

ممثل يعلّق على نبأ وفاته: حزنت لهذا الرحيل المبكر

ممثل يعلّق على نبأ وفاته: حزنت لهذا الرحيل المبكر

هيفا وهبي هربت من منزلها بسبب حريق مرفأ بيروت.. اليكم التفاصيل

هيفا وهبي هربت من منزلها بسبب حريق مرفأ بيروت.. اليكم التفاصيل

بسمة وهبة تذهب لدكتور نفسي ففاجأها بعرض غير متوقع

بسمة وهبة تذهب لدكتور نفسي ففاجأها بعرض غير متوقع

شاهد: &#34;أمير كرارة&#34; يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

شاهد: "أمير كرارة" يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

ميلاد يوسف يثير هلع الجمهور بصورة.. ما الذي حصل له

ميلاد يوسف يثير هلع الجمهور بصورة.. ما الذي حصل له

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ &#34;Tiktok&#34;

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ "Tiktok"

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. &#34;أمير شاهين&#34; يعلن عن خطوبته

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. "أمير شاهين" يعلن عن خطوبته

عربي

شاهد: انفجار في محطة للغاز جنوبي اليمن وأنباء عن قتلى وجرحى

شاهد: انفجار في محطة للغاز جنوبي اليمن وأنباء عن قتلى وجرحى

مطار بيروت يمنع طائرة تركية من الهبوط لمرورها بإسرائيل

مطار بيروت يمنع طائرة تركية من الهبوط لمرورها بإسرائيل

ثلاثة قتلى وخمسة جرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدينة رأس العين السورية

ثلاثة قتلى وخمسة جرحى في انفجار عبوة ناسفة بمدينة رأس العين السورية

&#34;منظمة العدل والتنمية&#34;: اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام

"منظمة العدل والتنمية": اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام