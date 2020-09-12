دولي

الخارجية الإسرائيلية: سنعمل على فتح سفارة لنا بالبحرين قريباً

الخارجية الإسرائيلية: سنعمل على فتح سفارة لنا بالبحرين قريباً
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان)، عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوله: "سنعمل على فتح سفارة إسرائيلية في البحرين قريباً".

جاء ذلك، بعد اتفاق التطبيع، الذي تم الإعلان عنه، أمس الجمعة، بين مملكة البحرين، ودولة الاحتلال اللإسرائيلي، برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعتبر مملكة البحرين، هي الدولة الثانية، التي تعلن اتفاق السلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد الإمارات العربية المتحدة، والذي جاء أيضاً برعاية من الإدارة الأمريكية.

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