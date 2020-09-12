الخضري: أقصر الطرق لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة حصول شعبنا الفلسطيني على حقوقه المشروعة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن المجتمع الدولي، يجب أن يدرك أن أقصر الطرق لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، حصول شعبنا الفلسطيني على حقوقه المشروعة الثابتة، التي لا تتزحزح، في إقامة دولتنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وحق العودة المُقدس".



وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 12-9-2020 على أن أي مساس بحقوق شعبنا عبر أي بوابة، سواء (صفقة القرن) أو التهديد بالضم، أو التطبيع، لن ينهي قضيتنا، ولن ينال من حقوقنا المشروعة، فلا يضيع حق وراءه مطالب، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أي حق من حقوقه المشروعة.



وأشار إلى أن العالم اليوم، لا يقوم بأي حراك حقيقي لإنهاء الاحتلال عن أرضنا، بل يتغاضى عن كل ما يقوم به الاحتلال من خرق فاضح للقوانين الدولية، واتفاقيات جنيف.



وقال الخضري: "الاستيطان وسلب الأراضي وإقامة وتوسيع المستوطنات، مخالف لكل القرارات الدولية، وكذلك جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس، كل هذه انتهاكات خطيرة لمواثيق القانون الدولي، وعدوان مستمر على شعبنا الفلسطيني، وحقوقه المشروعة".



وأشار إلى الصمت على حصار الاحتلال لغزة الممتد للعام الرابع عشر على التوالي، وما يتركه من آثار كارثية وخطيرة على كافة تفاصيل الحياة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية، وتدميره مُقدرات شعبنا في ثلاثة حروب شنها الاحتلال

خلال عمر الحصار، والتي ما تزال آثارها قائمة من وحدات سكنية مُدمرة وكذلك منشآت اقتصادية، لم يتم إعمارها.



وجدد الخضري، التأكيد أن الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني وتجديد الشرعيات من خلال الانتخابات، وصولاً إلى شراكة حقيقية في تحمل أعباء المرحلة واستثمار كل الطاقات، هي الركيزة الأساسية نحو تحقيق أهدافنا في الحرية والاستقلال، والانعتاق من الاحتلال، والعيش بحرية على أرضنا وفي دولتنا

المستقلة وعاصمتها القدس.