شؤون فلسطينية

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: "إن رعاية الإدارة الأمريكية لاتفاق التطبيع الجديد بين مملكة البحرين وبين الكيان الصهيوني، تمثل استمرارا لعهد الوصاية الأمريكية والأوروبية على منطقة الخليج وبعض الدول العربية، مؤكدا أن التصدي لهذه المؤامرة يكون بوحدة الموقف الوطني الذي يمثل عامل قوة للشعب الفلسطيني".

وأوضح البطش في تصريح صحفي، السبت 12/9، أن إدارة ترمب تسعى لضمان دعم منظمة الإيباك اليهودية له في انتخابات نوفمبر المقبل أمام منافسه (جو بايدن)، مبينا أن اتفاق التطبيع هو إمعان بحريني جديد في تشريع وجود العدو الصهيوني على أرض فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتنازل من قبل النظام البحريني عن مركزية القضية الفلسطينية وانحياز للمعسكر المعادي لقضية الأمة.
 
ودعا الشيخ البطش الشعب البحريني الشقيق إلى رفض هذه الخطوة والتبرؤ منها وعدم تمريرها ورفض استباحة سيادة البحرين.

وأضاف: إن إصرار بعض الأنظمة العربية على التطبيع والاعتراف بشرعية المحتل على أرض فلسطين، لم تكن لتتم لولا موقف الجامعة العربية المتراخي الذي شكل غطاءً رسميا لهذه الجريمة بحق شهداء معارك 1948، وحتى يومنا هذا" مؤكدا أن تهافت الأنظمة على التطبيع مع العدو لا يعني تخلي شعوب تلك الدول عن قضية فلسطين المركزية.

وتابع عضو المكتب السياسي للجهاد بالقول: إن إنشاء بعض الأنظمة الرسمية من قبل الغرب لحماية أمن إسرائيل والتخلي عن القضية الفلسطينية في هذه اللحظات العصيبة، لن يغير من عدالة القضية الوطنية الفلسطينية شيئا، ولا نصرة شعوب الأمة لها رغم تفريط نظام البحرين بها".

وأشار البطش إلى أن وقف الهرولة نحو العدو، مهمة كل الوطنيين والقوميين والأحرار، وعلى رأسهم أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومعهم محور المقاومة الذي باتت الشعوب تعلق آمالا كبيرة عليه، داعيا لتعزيز خيار المقاومة الشاملة عبر انتفاضة فلسطينية، لحماية الأرض من الضم ولقطع الطريق على كل المطبعين والمنحرفين والمرجفين الذين ارتهنوا للمشيئة الأمريكية والصهيونية.

وزاد بالقول: إن إفشال كل مخططات الضم والاستيطان وحماية القضية وعرقلة قطار الاعتراف العربي بالعدو والتطبيع معه وإعادة الزخم للقضية الفلسطينية، يكون فقط بالوحدة الوطنية وإشعال انتفاضة شعبية والتحرك الشعبي في كل الساحات".

وشدد البطش على ضرورة سحب السلطة الفلسطينية لاعترافها بالعدو "حتى لا يتذرع أحد من المطبعين بهذا الاعتراف".

وأضاف نحن أمام لحظة الحقيقة، وعلينا أن نواجهها معا وبيد فلسطينية تؤمن أن الأرض يحميها فرسانها".

أخبار ذات صلة

شعث: نُعِد لانتفاضة فلسطينية لمواجهة المؤامرة ولا خلاف بين السلطة والفصائل

شعث: نُعِد لانتفاضة فلسطينية لمواجهة المؤامرة ولا خلاف بين السلطة والفصائل

الجهاد الإسلامي تُعلّق على الاتفاق بين البحرين وإسرائيل

الجهاد الإسلامي تُعلّق على الاتفاق بين البحرين وإسرائيل

المجلس الوطني: اتفاق البحرين مع إسرائيل خروج على قرارات الإجماع العربي والإسلامي

المجلس الوطني: اتفاق البحرين مع إسرائيل خروج على قرارات الإجماع العربي والإسلامي

انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

&#34;العمل الإسلامي&#34;: تطبيع البحرين جريمة بحق فلسطين وشعوب الأمة

"العمل الإسلامي": تطبيع البحرين جريمة بحق فلسطين وشعوب الأمة

توزيع مساعدات يابانية طبية طارئة على مخيمات الضفة

توزيع مساعدات يابانية طبية طارئة على مخيمات الضفة

التنمية الاجتماعية تُجهز فندق الكوميدور لاستقبال المصابين

التنمية الاجتماعية تُجهز فندق الكوميدور لاستقبال المصابين

المالية بغزة تُعلن صرف &#34;حقوق الغير&#34; غدًا الأحد بفروع البريد

المالية بغزة تُعلن صرف "حقوق الغير" غدًا الأحد بفروع البريد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني

المجلس الوطني: اتفاق البحرين مع إسرائيل خروج على قرارات الإجماع العربي والإسلامي

المجلس الوطني: اتفاق البحرين مع إسرائيل خروج على قرارات الإجماع العربي والإسلامي

انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

&#34;العمل الإسلامي&#34;: تطبيع البحرين جريمة بحق فلسطين وشعوب الأمة

"العمل الإسلامي": تطبيع البحرين جريمة بحق فلسطين وشعوب الأمة

توزيع مساعدات يابانية طبية طارئة على مخيمات الضفة

توزيع مساعدات يابانية طبية طارئة على مخيمات الضفة

التنمية الاجتماعية تُجهز فندق الكوميدور لاستقبال المصابين

التنمية الاجتماعية تُجهز فندق الكوميدور لاستقبال المصابين

تحذيرات من خطر استيطاني على المبنى العثماني في الجفتلك

تحذيرات من خطر استيطاني على المبنى العثماني في الجفتلك

منوعات

بسمة وهبة تذهب لدكتور نفسي ففاجأها بعرض غير متوقع

بسمة وهبة تذهب لدكتور نفسي ففاجأها بعرض غير متوقع

شاهد: &#34;أمير كرارة&#34; يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

شاهد: "أمير كرارة" يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

ميلاد يوسف يثير هلع الجمهور بصورة.. ما الذي حصل له

ميلاد يوسف يثير هلع الجمهور بصورة.. ما الذي حصل له

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ &#34;Tiktok&#34;

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ "Tiktok"

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. &#34;أمير شاهين&#34; يعلن عن خطوبته

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. "أمير شاهين" يعلن عن خطوبته

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

عربي

مطار بيروت يمنع طائرة تركية من الهبوط لمرورها بإسرائيل

مطار بيروت يمنع طائرة تركية من الهبوط لمرورها بإسرائيل

&#34;منظمة العدل والتنمية&#34;: اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام

"منظمة العدل والتنمية": اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام

القوات العراقية تقتل أربعة عناصر من تنظيم الدولة جنوب سامراء

القوات العراقية تقتل أربعة عناصر من تنظيم الدولة جنوب سامراء

جمعية بحرينية معارِضة: إسرائيل كيان غاصب مهما حاولت عقد صفقات تحت عنوان مزيف

جمعية بحرينية معارِضة: إسرائيل كيان غاصب مهما حاولت عقد صفقات تحت عنوان مزيف