شؤون فلسطينية

شعث: نُعِد لانتفاضة فلسطينية لمواجهة المؤامرة ولا خلاف بين السلطة والفصائل

شعث: نُعِد لانتفاضة فلسطينية لمواجهة المؤامرة ولا خلاف بين السلطة والفصائل
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئس الفلسطيني محمود عباس، للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية: "نحن نُعِد لانتفاضة فلسطينية جديدة، بإجماع فلسطيني"، مؤكداً أنه لا خلاف بين السلطة الفلسطينية والفصائل، فالجميع متحد لمواجهة المؤامرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وأشار شعث في تصريحات لقناة (الميادين)، إلى أن جامعة الدول العربية، تشكيلة حكام بينهم خليجيون ومطبّعون، وليس هناك حالياً "جمال عبد الناصر"، معرباً عن أمله بعدم انضمام المملكة السعودية إلى المسار التطبيعي.

وقال: "لا يمكننا فعل شيء حيال الضغط على الأنظمة العربية، حيث إن المسار التطبيعي مرتبط بسيطرة ترامب الذي يسعى لتمرير (صفقة القرن) أو خدعة القرن، بهدف تصفقة القضية الفلسطينية".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية: "المسار التطبيعي هو خيانة وعار من قبل من يتفق مع اسوأ رئيس أميركي، ورئيس وزراء إسرائيلي بحقنا"، مردفاً بقوله: "سنواصل قتالنا لإسرائيل، رغم التطبيع؛ لكن هل المطلوب منا أن نقاتل دولاً عربية؟".

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