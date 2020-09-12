شؤون فلسطينية

توزيع مساعدات يابانية طبية طارئة على مخيمات الضفة

توزيع مساعدات يابانية طبية طارئة على مخيمات الضفة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت دائرة شؤون اللاجئين، بمنظمة التحرير، صباح السبت، بتوزيع معدات الوقاية الشخصية، وأجهزة طبية ومعقمات مقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) كمساعدة طارئة لمواجهة فيروس (كورونا) على المخيمات الفلسطينية بالمحافظات الشمالية عبر لجانها الشعبية.

وأوضح الدائرة، أن المساعدات الطارئة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) للمخيمات الفلسطينية، تأتي في إطار استجابتها الطارئة لحماية ووقاية اللاجئين الفلسطينيين من الإصابة بفيروس (كورونا) أو الحد من تفشيه، معرباً عن أمله أن تحظى مخيمات قطاع غزة ولبنان وسوريا بمثل هذه المساعدة في ظل تفشي الوباء فيها.

واحتوت المساعدات اليابانية على 50 ألف كمامة، و90 ألف قفاز، و950 كمامة مع فلتر، و500 جهاز فحص الحرارة عن بعد، و150 جهاز فحص السكري (ديجيتال) مع شرائح الفحص، و200 جهاز فحص الضغط، و3000 سائل مطهر (ديتول)، و5000 صابون سائل لليدين، و4000 معقم لليدين.

وأضافت أن مشروع تحسين المخيمات الممول من (جايكا) القائم على النهج الشمولي والتشاركي، ساهم بشكل كبير في تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للمخيمات في ظل الحالة الطارئة التي تشهدها مع تفشي فيروس (كورونا) لافتاً إلى أن المساعدات الطارئة المقدمة من (جايكا) تم اختيارها بطريقة شمولية وتشاركية من مجتمع اللاجئين في تحديدها كأولوية لمواجهة وباء (كورونا) الذي بات يشكل خطراً يداهم المخيمات، ويهدد ساكنيها من اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة.

وأشارت إلى أهمية هذا الدعم في تمكين وتعزيز قدرة اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة وباء (كورونا)، والعمل وفقاً لما ورد في بروتوكولات منظمة الصحة العالمية والإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية للوقاية من الإصابة بـ (كورونا).

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