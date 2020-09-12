دولي

وزير الدفاع الإيراني يكشف ماذا حدث بعد صناعة صواريخ (سليماني) و(أبو مهدي)

وزير الدفاع الإيراني يكشف ماذا حدث بعد صناعة صواريخ (سليماني) و(أبو مهدي)
رام الله - دنيا الوطن
أكد العميد أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيراني، اليوم السبت، أن صواريخ (سليماني) و(أبو مهدي) جعلت القوات المسلحة الإيرانية أكثر قدرة، قائلاً: "إننا مازلنا نعمل على زيادة‌ القدرة الصاروخية الإيرانية".

وأضاف العميد حاتمي، خلال تصريحات مع وكالة (تسنيم) للأنباء: "إن الجاهزية والقدرة الصاروخية، كانت دائماً إحدى الأولويات المهمة للبلاد ووزارة الدفاع، وقد ركزنا دائماً على تعزيز وتطوير هذا المجال، وخلال السنوات الأخيرة، حققنا تقدماً ملحوظاً واستثنائياً في القدرة الصاروخية، حيث تم الكشف عن العديد من الصواريخ المهمة في يوم الصناعات الدفاعية".

وأكد أن أحداثا مهمة، وقعت في مجال الصواريخ من حيث النوعية والكمية"، قائلاً: "تم الكشف عن نموذجين بارزين في يوم الصناعات الدفاعية، حيث كان صاروخ (قاسم سليماني) و(أبو مهدي المهندس) من أهم وأفضل منجزات الصناعات الدفاعية، كماً ونوعاً".

كما أعلن وزير الدفاع الإيراني، عن مضاعفة مديات صواريخ (أبو مهدي) و(سليماني) ثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق منها، قائلاً، إن "هذه القدرة مهمة جداً بالنسبة لنا". 

وقال: "إن هذين الصاروخين لهما سمات بارزة جعلت القوات المسلحة أكثر قدرة"، منوهاً إلى أن القدرة الصاروخية كانت دائما ضمن الأولويات الرئيسية، والعمل على زيادة هذه القدرة مستمرة.

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أعلن الشهر الماضي، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم (أبو مهدي المهندس) وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم (قاسم سليماني).

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، بعدها، صور مراحل تصنيع واختبار وإطلاق الصاروخ الباليستي (قاسم) البالغ مداه 1400 كم. وقالت: إنه "أزيح الستار عن الصاروخ، برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني، مشيرة إلى الفيديو والصور المتعلقة بالصاروخ.

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