دولي

رئيس فرنسي سابق في دائرة الاتهام بـ "العنصرية"

رئيس فرنسي سابق في دائرة الاتهام بـ "العنصرية"
رام الله - دنيا الوطن
وجه سياسيون فرنسيون، اتهامات بـ"العنصرية"، للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بعدما أطلق تصريحات بدا من خلالها، أنه يربط بين كلمة "قرد" ومصطلح عنصري، يطلق على شخص من أصول إفريقية.

وفي حديث خلال برنامج تلفزيوني مساء الخميس، انتقد ساركوزي، النخب "التي تشبه القردة التي لا تستمع لأحد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

إلا أنه توقف وقال: "لا أعرف هل يسمح لنا بعد الآن أن نقول: قرد؟ لأنه لم يعد مسموحاً لنا أن نقول ذلك، ماذا نقول؟ 10 عبيد صغار! المجتمع يتقدم فعلاً"، مضيفاً: "قد يسمح لنا بقول قرد من دون إهانة أحد".

وكان ساركوزي يشير إلى رواية شهيرة لأغاثا كريستي، تم تغيير عنوانها قبل عقود في بريطانيا لاحتوئها كلمة "عبيد"، وأصبح اسم الرواية "لم يبق أحد".

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