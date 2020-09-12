حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) في غزة





وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن المواطنة رسمية علي الرن (73 عاماً)، والمواطن كمال أحمد حمدان (51 عاماً) توفيا في مستشفى غزة الأوروبي، جراء إصابتهما بفيروس (كورونا).





وسجلت الصحة بغزة (88) إصابة جديدة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما سجلت (42) حالة تعافي جديدة بين الطواقم الطبية.













غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، جراء إصابتهما بفيروس (كورونا).