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"منظمة العدل والتنمية": اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام

"منظمة العدل والتنمية": اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام
رام الله - دنيا الوطن
أكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، أن اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل، ستفشل فشلاً ذريعاً فى تحقيق السلام بالشرق الأوسط، لأن تلك الاتفاقيات، تُضيع حقوق الشعب الفلسطينى، ولا تضمن إقامة دولة فلسطينية".

وأكدت المنظمة في بيان على لسان المتحدث الرسمي بإسمها، الباحث السياسى، زيدان القنائى، أن مشروع ترامب وكوشنر للسلام بالشرق الأوسط أو (صفقة القرن) أيضاً، ستفشل بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأن المشروع هدفه تفكيك الدولة الفلسطينية، وتصفية قضية فلسطين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ووجهت المنظمة، رسالة لترامب ونتنياهو وكوشنر، والدول العربية، "إن الشعب الفلسطينى، لن يبيع أبداً فلسطين أو القضية الفلسطينية، مقابل الدولارات، كما أن كافة الفصائل الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحرير، وبقية الفصائل ستتحد فى مواجهة (صفقة القرن)، واتفاقيات التطبيع، طالما أن تلك الاتفاقيات، تُضيع حق الشعب الفلسطينى".

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