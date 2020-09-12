شؤون فلسطينية

عشراوي: الطريق إلى السلام ليس من خلال التطبيع الزائف وإنما بإنهاء الاحتلال

عشراوي: الطريق إلى السلام ليس من خلال التطبيع الزائف وإنما بإنهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، أن الإعلان عن تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومملكة البحرين، لن يغير من جوهر الصراع القائم على الإنكار الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال، وتقرير المصير، كما أنه لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، بل على العكس من ذلك.

وأكدت في تصريح لها، اليوم السبت، أن هذا الإعلان عن التطبيع المجاني برعاية أمريكية، يعكس سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على استغلال الواقع العربي المتشرذم؛ لتنفيذ مخططاته اللاأخلاقية، الهادفة لتحقيق مصالحه ومصالح قاعدته الانتخابية، ومكافأة إسرائيل وحمايتها، وتحقيق مصالحها عبر ترسيخ الفوضى والاستقطاب في المنطقة عموماً.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تستغل قوتها السياسية والاقتصادية، وتستخدم جميع وسائل الترغيب والترهيب والضغط لابتزاز الدول العربية، وغيرها من دول العالم؛ لجرها لخندق التطبيع الإسرائيلي والمصادقة ضمنياً على ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقالت في هذا السياق: "إن الالتزام بالقانون الدولي، وبالقرارات الأممية، هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل، وإن الركض وراء الوعود والأوهام الإسرائيلية- الأمريكية بتحقيق الازدهار والسلام، سيثبت فشلها، وستقود المنطقة نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار".

ولفتت عشراوي في ختام بيانها إلى أن تحقيق العدالة لشعبنا وقضيته واجب أخلاقي وقانوني، وشددت على أن الشعب الفلسطيني، سيبقى صامداً وموحداً على أرضه، وسيناضل حتى نيل حقوقه المشروعة، ولن يسمح باقتلاعه وتصفية قضيته العادلة، ولن يركع أمام الغطرسة الأمريكية.

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