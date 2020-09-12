شؤون فلسطينية

نقابات عمال فلسطين: 21 ألف عامل تعطلوا في قطاع الصناعات بغزة

نقابات عمال فلسطين: 21 ألف عامل تعطلوا في قطاع الصناعات بغزة
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، أن 21 ألف عامل في قطاع الصناعات المعدنية، تعطلوا عن أعمالهم بسبب الظروف التي فرضتها جائحة (كورونا).

وبين العمصي في تصريح صحفي، أن ظروف الجائحة، أجبرت 2000 مصنع على إغلاق أبوابها؛ بصورة مؤقتة، باستثناء 100 مصنع تواصل العمل في قطاع غزة.

وأوضح، أن المصانع العاملة حاليا، تختص في مجال الخياطة لصناعة الملابس الطبية والكمامات، واللباس الواقي، والأغذية والألبان، والبلاستيك، والأكياس، والورق، وعلب الكرتون، والأخشاب للتصدير، بقدرة انتاجية محدودة، ويعمل بها مئات العمال فقط. وقال نقيب العمال، إن غالبية تلك المصانع، لن تصرف رواتب عمالها، بسبب تعطلهم، مما سيفاقم معاناة العمال وأسرهم، مطالباً إدارة المصانع بصرف نسبة من الرواتب، تقديراً لجهود العمال السابقة في خدمتهم، ومراعاة لظروف الجائحة التي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة في القطاع، وحرمت آلاف الأسر من قوت يومهم.

وأكد العمصي، على ضرورة تكاتف الجهود، في مساندة عمال الصناعات وكافة الصناعات الأخرى، مشدداً على أن قطاع الصناعات، يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الاقتصاد الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) في غزة

حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) في غزة

حريق في مصانع كيماوية تابعة للاحتلال غرب طولكرم

حريق في مصانع كيماوية تابعة للاحتلال غرب طولكرم

الأسير مؤيد زيود يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

الأسير مؤيد زيود يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

الاحتلال يُنكل بشابين ويحتجزهما شرق جنين

الاحتلال يُنكل بشابين ويحتجزهما شرق جنين

الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس يُعاني وضعاً صحياً صعباً

الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس يُعاني وضعاً صحياً صعباً

الرجوب: حوار ثنائي مع حماس لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة على أساس الشراكة والمقاومة السلمية

الرجوب: حوار ثنائي مع حماس لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة على أساس الشراكة والمقاومة السلمية

الاحتلال يُحول الشاعر الأسير محمود عياد للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحول الشاعر الأسير محمود عياد للاعتقال الإداري

مواطنون يرغمون الاحتلال على إزالة خيمة استيطانية شرق الخليل

مواطنون يرغمون الاحتلال على إزالة خيمة استيطانية شرق الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

نقابات عمال فلسطين: 21 ألف عامل تعطلوا في قطاع الصناعات بغزة

نقابات عمال فلسطين: 21 ألف عامل تعطلوا في قطاع الصناعات بغزة

حريق في مصانع كيماوية تابعة للاحتلال غرب طولكرم

حريق في مصانع كيماوية تابعة للاحتلال غرب طولكرم

الاحتلال يُنكل بشابين ويحتجزهما شرق جنين

الاحتلال يُنكل بشابين ويحتجزهما شرق جنين

الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس يُعاني وضعاً صحياً صعباً

الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس يُعاني وضعاً صحياً صعباً

الاحتلال يُحول الشاعر الأسير محمود عياد للاعتقال الإداري

الاحتلال يُحول الشاعر الأسير محمود عياد للاعتقال الإداري

مواطنون يرغمون الاحتلال على إزالة خيمة استيطانية شرق الخليل

مواطنون يرغمون الاحتلال على إزالة خيمة استيطانية شرق الخليل

تقرير- مخططات الضم تتواصل والاحتلال يخصص موارد إضافية لاستقبال &#34;المهاجرين الجدد&#34;

تقرير- مخططات الضم تتواصل والاحتلال يخصص موارد إضافية لاستقبال "المهاجرين الجدد"

الجليل: مصرع شاب في حادث طرق قرب بيت جن

الجليل: مصرع شاب في حادث طرق قرب بيت جن

منوعات

شاهد: &#34;أمير كرارة&#34; يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

شاهد: "أمير كرارة" يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

ميلاد يوسف يثير هلع الجمهور بصورة.. ما الذي حصل له

ميلاد يوسف يثير هلع الجمهور بصورة.. ما الذي حصل له

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ &#34;Tiktok&#34;

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ "Tiktok"

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. &#34;أمير شاهين&#34; يعلن عن خطوبته

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. "أمير شاهين" يعلن عن خطوبته

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: &#34;محمد رمضان&#34; يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

شاهد: "محمد رمضان" يبكي بحرقة.. ثم يستفز الجمهور يشرب ماء بقشر الذهب

عربي

القوات العراقية تقتل أربعة عناصر من تنظيم الدولة جنوب سامراء

القوات العراقية تقتل أربعة عناصر من تنظيم الدولة جنوب سامراء

تونس: أمطار قوية تخلف خسائر بشرية ومادية

تونس: أمطار قوية تخلف خسائر بشرية ومادية

&#34;اتفاق شامل &#34; بين طرفي النزاع الليبي على معايير تولّي المناصب السيادية بالمغرب

"اتفاق شامل " بين طرفي النزاع الليبي على معايير تولّي المناصب السيادية بالمغرب

قطر تحتضن محادثات سلام &#34;تاريخية&#34; بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

قطر تحتضن محادثات سلام "تاريخية" بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان