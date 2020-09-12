حريق في مصانع كيماوية تابعة للاحتلال غرب طولكرم

شب حريق ضخم الليلة الماضية في منطقة المصانع الكيماوية الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية غرب طولكرم.





وقال مواطنون، يقطنون في منطقة مجاورة، إن الحريق هائل، وأشاروا إلى أنهم سمعوا أصواتًا تشبه أصوات الانفجارات الناجمة عن الحريق، وأن سحب الدخان، غطت سماء طولكرم، وامتدت لمسافات طويلة.





يذكر، أن المنطقة التي اندلع فيها الحريق، تضم أكثر من عشرة مصانع كيماوية إسرائيلية، ومقامة على أراض فلسطينية، سيطرت عليها سلطات الاحتلال، وهذه المصانع نقلت من الداخل الفلسطيني بعد منعها من العمل هناك، نظرًا لمخاطرها على البيئة والصحة العامة.





ومنذ سنوات، يطالب الفلسطينيون بإزالة هذه المصانع، ومنعها من العمل في تلك المنطقة.

رام الله - دنيا الوطن