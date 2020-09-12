القوات العراقية تقتل أربعة عناصر من تنظيم الدولة جنوب سامراء

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رام الله - دنيا الوطن

قتلت قوات الأمن العراقية، مساء أمس الجمعة، أربعة عناصر من قيادة تنظيم الدولة، في كمين نصبته لهم جنوب سامراء.



وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية: "إن قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، وسرايا السلام، ومن خلال كمين محكم، تمكنت من قتل أربعة من أهم قيادات تنظيم الدولة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت: "إن اثنين من القتلى، كانا يرتديان أحزمة ناسفة، وأن العملية نفذت في منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء".



وتكثف القوات العراقية من عملياتها مؤخراً في عدد من المحافظات ضد قيادات وعناصر التنظيم.