الأسير مؤيد زيود يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مؤسسة (مهجة القدس) للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد مؤيد محمد سليم زيود (46 عاماً)، من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى ثمانية عشر عاماً على التوالي في الأسر، ويدخل اليوم عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلته بتاريخ 11/09/2002م، وأصدرت المحكمة الإسرائيلية بحقه حكماً بالسجن (25) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد الاحتلال.



ويذكر، أن الأسير مؤيد زيود ولد بتاريخ 11/06/1974م، وهو متزوج، ولديه من الأبناء "اثنان" حبيب وسعاد، ويقبع حالياً في سجن (النقب الصحراوي).