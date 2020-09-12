الاحتلال يُنكل بشابين ويحتجزهما شرق جنين

نكل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بشابين من جنين، واستولى على دراجة نارية كانا يستقلانها.





وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، نكلت بالشابين صدام محمود السعدي، وكمال محمد أمين السعدي، في العشرينات من عمرهما، من حي حليمة السعدية في جنين، حيث اعتدت عليهما بالضرب المبرح واحتجزتهما، واستولت على دراجتهما النارية.





واضافت، أن قوات الاحتلال، احتجزت الشابين لأكثر من 8 ساعات، قبل أن تخلي سبيلهما من حاجز "الجلمة" المقام على أراضي المواطنين شمال شرق جنين.

رام الله - دنيا الوطن