عربي

جمعية بحرينية معارِضة: إسرائيل كيان غاصب مهما حاولت عقد صفقات تحت عنوان مزيف

جمعية بحرينية معارِضة: إسرائيل كيان غاصب مهما حاولت عقد صفقات تحت عنوان مزيف
رام الله - دنيا الوطن
تصدر وسم "بحرينيون ضد التطبيع" موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس الجمعة، رداً على إعلان المنامة التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل برعاية واشنطن.

وعبر الوسم، كتب عضو الأمانة العامة بجمعية "الوفاق" المعارضة ماجد ميلاد: "من الأوهام أن يدخل الشعب البحريني نفق التطبيع، فالشعب المصري حتى اللحظة رأسه مرفوع ضد التطبيع"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وشدد ميلاد على أن إسرائيل كيان غاصب، مهما حاول عقد صفقات تحت عنوان مزيف.

ونشرت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة، سلسلة تغريدات باللغتين الإنجليزية والعربية، عبر الوسم ذاته، قالت في إحداها: "إن أهل البحرين ليسوا أحراراً، وليس لهم رأي فيما يفعله النظام أو يقرره، محلياً أو دولياً".

وتابعت الخواجة، "الكفاح من أجل العدالة والحرية مستمر"، ونشرت عبارة "هنا فلسطين"، وأرفقت معها صورة العلم الفلسطيني.

أما النائب السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جواد فيروز، فقال: "أكبر وأفظع جريمة اقترفتها السلطة الحاكمة في البحرين في تاريخها بحق الشعب والوطن والأمتين العربية والإسلامية والقيم الإنسانية، هي التطبيع مع الكيان الصهيوني".

واعتبر النائب السابق عن جمعية الوفاق الوطني، علي الأسود، في سلسلة تغريدات، أن إعلان تطبيع المنامة "يوم أسود في تاريخ البحرين السياسي".

وقال الأسود: "لا أهلاً ولا سهلاً بالمحتل، بحرينيون ضد التطبيع ونساند أهلنا في فلسطين قلباً وقالباً، ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية، ومطالبته بتحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، والمنظومة الدولية".

كما كتبت الناشطة الحقوقية والاجتماعية ابتسام الصائغ: "أنا المواطنة البحرينية ابتسام الصائغ، أعلن تبرئي من اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعتبره طعنة في قلب الشعب البحريني وخيانة لتضحيات الأمة".

وقال الكاتب والشاعر جعفر الجمري، إن "تمرير اتفاق التطبيع في مجلس النواب (البحريني)، لن يحتاج حتى إلى 5 ثوان".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن ترامب، والملك حمد بن عيسى، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

وجاء التطبيع البحريني، بعد نحو شهر من إعلان الإمارات اتفاقاً مماثلاً، حيث يرى مراقبون أن المنامة تابعة لأبوظبي.

ودانت الفصائل الفلسطينية الاتفاق الإسرائيلي البحريني، واعتبره بعضها إصراراً على تنفيذ (صفقة القرن)، فيما ذهب آخرون إلى أن موقف الجامعة العربية الخاص بعدم إدانتها للتطبيع، وفشلها في تمرير مشروع قرار فلسطيني بخصوص ذلك، فتح شهية بعض الدول العربية لهذا الأمر.

وبعد إعلان ترامب، ستكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي وقعت أو اتفقت على توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن والإمارات.

أخبار ذات صلة

مطار بيروت يمنع طائرة تركية من الهبوط لمرورها بإسرائيل

مطار بيروت يمنع طائرة تركية من الهبوط لمرورها بإسرائيل

&#34;منظمة العدل والتنمية&#34;: اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام

"منظمة العدل والتنمية": اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام

القوات العراقية تقتل أربعة عناصر من تنظيم الدولة جنوب سامراء

القوات العراقية تقتل أربعة عناصر من تنظيم الدولة جنوب سامراء

وزير الإعلام البحريني: اتفاق السلام خطوة واقعية تُساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

وزير الإعلام البحريني: اتفاق السلام خطوة واقعية تُساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

ظاهرة فلكية نادرة.. الاثنين المقبل.. القمر يتعامد مع الكعبة ويقترن بالزهرة

ظاهرة فلكية نادرة.. الاثنين المقبل.. القمر يتعامد مع الكعبة ويقترن بالزهرة

تونس: أمطار قوية تخلف خسائر بشرية ومادية

تونس: أمطار قوية تخلف خسائر بشرية ومادية

&#34;اتفاق شامل &#34; بين طرفي النزاع الليبي على معايير تولّي المناصب السيادية بالمغرب

"اتفاق شامل " بين طرفي النزاع الليبي على معايير تولّي المناصب السيادية بالمغرب

قطر تحتضن محادثات سلام &#34;تاريخية&#34; بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

قطر تحتضن محادثات سلام "تاريخية" بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني

القيادي البطش: التصدي للمؤامرة يمر عبر وحدة الموقف الفلسطيني

المجلس الوطني: اتفاق البحرين مع إسرائيل خروج على قرارات الإجماع العربي والإسلامي

المجلس الوطني: اتفاق البحرين مع إسرائيل خروج على قرارات الإجماع العربي والإسلامي

انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

&#34;العمل الإسلامي&#34;: تطبيع البحرين جريمة بحق فلسطين وشعوب الأمة

"العمل الإسلامي": تطبيع البحرين جريمة بحق فلسطين وشعوب الأمة

توزيع مساعدات يابانية طبية طارئة على مخيمات الضفة

توزيع مساعدات يابانية طبية طارئة على مخيمات الضفة

التنمية الاجتماعية تُجهز فندق الكوميدور لاستقبال المصابين

التنمية الاجتماعية تُجهز فندق الكوميدور لاستقبال المصابين

أبو هولي: المساعدات اليابانية ستعزز من قدرة اللاجئين الفلسطينيين بمواجهة (كورونا)

أبو هولي: المساعدات اليابانية ستعزز من قدرة اللاجئين الفلسطينيين بمواجهة (كورونا)

تحذيرات من خطر استيطاني على المبنى العثماني في الجفتلك

تحذيرات من خطر استيطاني على المبنى العثماني في الجفتلك

منوعات

بسمة وهبة تذهب لدكتور نفسي ففاجأها بعرض غير متوقع

بسمة وهبة تذهب لدكتور نفسي ففاجأها بعرض غير متوقع

شاهد: &#34;أمير كرارة&#34; يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

شاهد: "أمير كرارة" يحتفل بزفاف شقيقته ويبكي أثناء الرقص معها

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

صورة تثير الجدل.. هل ياسمين صبري حامل؟

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

شاهد: نيللي كريم في وصلة رقص بدوية

ميلاد يوسف يثير هلع الجمهور بصورة.. ما الذي حصل له

ميلاد يوسف يثير هلع الجمهور بصورة.. ما الذي حصل له

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ &#34;Tiktok&#34;

صور: سميره سعيد تشدو بأجمل اغانيها في اولي حفلاتها الاونلاين لـ "Tiktok"

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. &#34;أمير شاهين&#34; يعلن عن خطوبته

بعد خمس سنوات من رحيل ميرنا المهندس.. "أمير شاهين" يعلن عن خطوبته

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

شاهد: خطيب زين كرزون يوضح حقيقة اتهامه بتعاطي المخدرات

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

صور: تسريب صور لترامب في وضعيات فاضحة مع إيفانكا.. تثير ضجة واسعة

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

شاهد: هند القحطاني ترد لأول مرة على اتهامها بالهروب من أهلها

عربي

مطار بيروت يمنع طائرة تركية من الهبوط لمرورها بإسرائيل

مطار بيروت يمنع طائرة تركية من الهبوط لمرورها بإسرائيل

&#34;منظمة العدل والتنمية&#34;: اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام

"منظمة العدل والتنمية": اتفاقيات التطبيع المجانية مع إسرائيل ستفشل بتحقيق السلام

القوات العراقية تقتل أربعة عناصر من تنظيم الدولة جنوب سامراء

القوات العراقية تقتل أربعة عناصر من تنظيم الدولة جنوب سامراء

جمعية بحرينية معارِضة: إسرائيل كيان غاصب مهما حاولت عقد صفقات تحت عنوان مزيف

جمعية بحرينية معارِضة: إسرائيل كيان غاصب مهما حاولت عقد صفقات تحت عنوان مزيف